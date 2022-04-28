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DünyaTürkiye'nin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi
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Türkiye'nin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi

Türkiye'nin hamlesi Yunanlıları çıldırttı. Mavi Vatan 2022 tatbikatı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Tüm dünya basınında büyük yankı uyandıran tatbikat için Yunanistan basını, Türkiye'nin Yunan adalarını ele geçirmek için tatbikat yaptığını iddia etti.

28.04.2022 - 20:54 |
Türkiye'nin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi

Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022 tüm dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunuldu.

Yunanistan ‘provokatif’ hareket! Hava sahası ihlaline anında cevap verildi
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TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLDU

Greek City Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti.

Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili "Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer aldı.

Türkiyenin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi

Greek City Times, şu ifadeleri kullandı:

“Türk SAT komandoları, Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup SAT komandosu, helikopterden denize bırakıldı. Diğer bir grup ise sualtından hareket ederek adaya çıkartma yaptı. SAT komandoları, adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çekti.”

'NATO BUNA GÖZ YUMUYOR'

Yunan askeri ve stratejik analiz sitesi Alt Greek, Türkiye’nin açıkça Yunanistan’ı hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti.

Alt Greek’de yayınlanan makalede, “Bu tatbikat, ABD’nin ve NATO’nun gözü önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor” ifadelerine yer verildi.

Türkiyenin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi

"HAVA SAHAMIZ 90 KERE İHLAL EDİLDİ"

Greek City Times, Türk jetlerinin ve SİHA’larının 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Greek City Times, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus’un tepki gösteremediğini söyledi:

“Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus, Rusya – Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye’nin NATO içerisindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye’ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus İHA’ları, en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti.” (Yeni Şafak)

Türkiyenin hamlesi Yunanlıları çıldırttı: Adaya Türk bayrağı dikildi

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