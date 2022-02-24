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DünyaTürk hava sahasında yoğunluk! Uçaklar rotayı değiştirdi, tümü Türkiye’ye yöneldi!
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Türk hava sahasında yoğunluk! Uçaklar rotayı değiştirdi, tümü Türkiye’ye yöneldi!

Rusya'nın Ukrayna'ya harekât başlatmasının ardından, Ukrayna ve Rusya hava sahalarını kapattı. Sivil uçaklar Türk Hava sahasına yöneldi. Uçak radar kayıtlarında Ortadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesi kaynaklı uçakların tümü Türk rotasını kullanıyor. Peki, Uçak radar kayıtlarına nerden bakılır? İşte Uçuş takip ve Flightradar24’deki kayıtlar!

24.02.2022 - 13:54 |
Türk hava sahasında yoğunluk! Uçaklar rotayı değiştirdi, tümü Türkiye’ye yöneldi!

Rusya Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından Ukrayna ve Rusya hava sahalarını kapattı. AB Hava Güvenliği Ajansı, bugün sabah erken saatlerde duyuru yaparak, Belarus ve Rus hava sahasının 100 mili dahil olmak üzere, Ukrayna hava sahasının kullanılmamasını istedi. Türk Hava Yolları, Luthansa ve KLM gibi bölgede yoğun uçuş operasyonu yürüten şirketler, uçuşlarını iptal etti. Uçaklar farklı hava sahalarına yönlendirilirken Türk Hava Sahası’nda yoğunluk gözlemleniyor. . Uçak radar kayıtlarında Ortadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesi kaynaklı uçakların tümü Türk rotasını kullanıyor. Peki, Uçak radar kayıtlarına nerden bakılır? İşte Uçuş takip ve Flightradar24’deki kayıtlar!

Havacılara yapılan bildiri sonrasında Ukrayna hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatıldı.

Rusya’nın askeri operasyon sinyallerinin güçlenmesinin ardından sivil uçaklar, Türk hava sahasına yöneldi ve Ukrayna hava sahası tamamen boşaldı. Uçuş radar kayıtları, Karadeniz Kuzeyi’ndeki tüm uçuşların Türk hava sahasına yöneldiğini gösteriyor.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

AB Hava Güvenliği Ajansı, bugün sabah erken saatlerde duyuru yaparak, Belarus ve Rus hava sahasının 100 mili dahil olmak üzere, Ukrayna hava sahasının kullanılmamasını istedi. Türk Hava Yolları, Luthansa ve KLM gibi bölgede yoğun uçuş operasyonu yürüten şirketler, uçuşlarını iptal edip farklı hava sahası kullanmaya başladı. Ukrayna hava sahası ve Rusya’nın askeri operasyonu sürdürdüğü bölgeler, sigorta şirketleri tarafından da önerilmiyor.

Rusya da sabah erken saatlerde, sivil uçaklara yönelik uyarılarda bulundu.

UÇAK RADAR KAYITLARINA NERDEN BAKILIR?

Flightradar24’deki kayıtlar, Türk hava sahasındaki yoğunluğu net olarak gösteriyor. Ordadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesi kaynaklı uçakların tümü Türk rotasını kullanırken, Ukrayna hava sahası ve çevresi tamamen boş görünüyor.

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