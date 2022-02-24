Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle hava sahaları kapatıldı. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Ukrayna’da hareketli saatler yaşanmaya devam ederken Ukrayna da hava sahası sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Dış İşleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi. Peki, Ukrayna uçuşları kapatıldı mı? Ukrayna hava sahası kapalı mı? THY-Pegasus uçak seferleri iptal edildi mi? İşte detaylar…

THY UKRAYNA UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

Türk Hava Yolları’nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN İPTAL AÇIKLAMASI

Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle bugünkü uçuşlarını iptal etti.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

RUSYA’DA 12 HAVAALANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Rusya 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar ülkenin güneyindeki 12 havaalanını uçuşlara kapattığını açıkladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.