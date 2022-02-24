Nükleer silahı olan ülkeler listesi! Rusya’da kaç nükleer silah var? Rusya nükleer silahlarını kullanır mı?

Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya Ukrayna savaşına çevrildi! Avrupa ülkeleri Rusya’nın harekatını 2. Dünya savaşından sonra görülen en karanlık dönem olarak adlandırırken, ABD de "Dünya Rusya’dan hesap soracak" diyor. Sabahın erken saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyon kanalından ulusa seslenerek Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Dünyadan tepkiler yükselirken Saldırıların başladığı sırada BM toplantısında olan Ukrayna BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Rus mevkidaşına seslenerek "Savaş suçluları için araf yoktur. Onlar direkt olarak cehenneme gider!" ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar da Ankara ile diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirterek bu olayın ilk defa nükleer silaha sahip bir devletin başka bir egemen devlete açık saldırısı olduğunu söyledi. Büyükelçi Bodnar’ın açıklamalarının ardından Nükleer gücü olan ülkeler merak konusu oldu. Peki, Rusya’da kaç nükleer silah var? Rusya nükleer silahlarını kullanır mı? İşte Nükleer silahı olan ülkeler listesi!

Son araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelere güç sağlarken yaşanabilecek bir gerginlikte de ilk akla gelen en kötü senaryolardan biri haline gelebiliyor.

RUSYA NÜKLEER SİLAHLARINI KULLANIR MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Şubat’ta stratejik nükleer silahlarla tatbikat başlatarak Batı’ya karşı şimdiye kadarki en büyük gövde gösterisini yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Gök Gürlemesi-2022” adı verilen nükleer tatbikatı başlatmıştı. Rusya, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa kara, deniz ve havadan “nükleer üçlü” olarak bilinen stratejik kuvvetleri harekete geçirirken komuta merkezinde Putin’in yanında bir numaralı müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko da hazır bulunmuştu. Nükleer savaş provası anlamına gelen bu tatbikatta ilk olarak Rusya’nın “Plisetsk” uzay üssünden kıtalararası “Yars” balistik füzesi ateşlendi. 12 bin km menzilli füzenin hedefi Rusya’nın Kamçatka yarımadasındaki poligondu. Yars füzesi tipine göre ayrılabilen 3 veya 4 nükleer başlığı hedefe ulaştırabiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı füzenin dün savaş başlığı olmaksızın ateşlendiğini belirtti. Tatbikatın ikinci deniz ayağı kuzeyde Barents Denizi’nde sualtı konumundaki “Karelya” nükleer denizaltısıyla gerçekleştirilmişti. “Sineva” adı verilen 10 bin km menzilli ve 4 nükleer savaş başlığı taşıyabilen füze yine Kamçatka yarımadasındaki “Kura” poligonuna düştü. Tatbikatın hava kuvvetleri bölümünde TU-95MS uzun menzilli bombardıman uçağı nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi atışı gerçekleştirdi. Ayrıca MİG-31 uçakları havadan hipersonik “Kinjal” füzeleri ateşledi. Rusya ayrıca Suriye’deki Hmeymim hava üssünden TU-22M3 bombardıman uçağı havalandırıp Akdeniz’de de gövde gösterisini sürdürmüştü.

NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKELER LİSTESİ

Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri sıralanmıştı. İşte nükleer silahı olan ülkeler listesi…

Rusya’da kaç nükleer silah var?

Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

ABD

6800 nükleer bomba

Fransa

300 nükleer bomba

Çin

270 nükleer bomba

İngiltere

215 nükleer bomba

Pakistan

140 nükleer bomba

Hindistan

130 nükleer bomba

İsrail 80 nükleer bomba

80 nükleer bomba

Kuzey Kore

60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor.

RUSYA’NIN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımlamış, Rusya’nın elinde 1550 savaç uçağı olduğunu yazmıştı.