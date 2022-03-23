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DünyaScholz: Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı
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Scholz: Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis’te Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı" dedi.

23.03.2022 - 14:23 | | BERLİN (İHA)
Scholz: Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'teki yıllık bütçe komisyonu toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yakın zamanda Federal Meclis’te yaptığı konuşmayı hatırlatan Scholz, “Başkan Zelenskiy, Ukrayna bizim yardımımıza güvenebilir” dedi. Scholz, NATO’nun Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya ile herhangi bir askeri çatışmaya girilmeyeceğini belirterek, Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımları artırmaya devam edeceğini söyledi. Scholz ayrıca, mültecilerin Almanya’da hoşluklarla karşılanacağını ve bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir dayanışma içinde olduğunu da vurguladı.

Savaşı durdurma çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı durdurma çağrısı yapan Scholz, Ukrayna’ya yapılan saldırının sadece Ukrayna’yı değil, Rusya’yı da yok ettiğini de belirterek, "Putin'in saldırısı, günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen tıkandı" dedi. Scholz, Putin'in "gerçeği duyması, savaşı durdurması ve diplomatik bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

“Rusya'dan petrol bağımlılığını uzun vadede sona erdirmek istiyoruz”
Almanya'nın Ukrayna ile dayanışma sözü verdiğini yineleyen Scholz, “Ne kadar zor olursa olsun, uçuşa yasak bölge taleplerine boyun eğmeyeceğiz. Almanya ortaklarıyla birlikte savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya silah ve teçhizat sağlıyor ve Rusya’ya emsalsiz yaptırımlar uygulanıyor. Kendimizi, her türlü saldırganlığa karşı savunabileceğimiz bir güvenlik politikasında konumlandırmalıyız" dedi. Almanya'nın kısa vadede Rusya'dan enerji tedariki olmadan ihtiyacını karşılamasının zor olduğuna da değinen Scholz, "Almanya'nın Rus petrol, gaz ve kömürüne olan bağımlılığını uzun vadede sona erdirmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bunu kısa bir zamanda gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmak Almanya ile Avrupa'nın ekonomisini resesyona sokmak anlamına gelir. Birçok sanayi kuruluşu kapanır ve binlerce kişi işsiz kalır. Rusya'dan bağımsız olarak güvenilir enerji kaynaklarına sahip olmak istiyoruz. Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgın krizini diğer birçok ülkeden daha iyi atlattık"
Konuşmasında Covid-19 salgınıyla ilgili mücadeleye de değinen Scholz, "Salgın krizini diğer birçok ülkeden daha iyi atlattık. Son 24 ayı, tükenme noktasına gelene kadar mücadele eden kurtarma görevlilerimize ve hemşirelerimize borçluyuz. Sonbaharda yeni bir dalganın ülkemizi tekrar faaliyet dışı bırakmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu nedenle aşı sertifikası gereklidir. Herkes için özgürlük aynı zamanda herkesin dayanışmasını gerektirir" diye konuştu.

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