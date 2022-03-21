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DünyaRusya'nın Ukrayna’daki saldırılarında 115 çocuk öldü
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Rusya'nın Ukrayna’daki saldırılarında 115 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

21.03.2022 - 10:59 |
Rusya'nın Ukrayna’daki saldırılarında 115 çocuk öldü

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında can kaybı sayısı artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 148 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 530 eğitim kurumunun hedef alındığı bunlardan 72’sinin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Rus saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.

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