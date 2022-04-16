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Rusya'nın saldırılarında korunmak için bahçeye “çocuklar var” yazdılar

Gostomel’de bir aile, Rusya’nın hava saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “çocuklar var” yazdı.

16.04.2022 - 12:21 | | GOSTOMEL (İHA)
Rusya'nın saldırılarında korunmak için bahçeye “çocuklar var” yazdılar

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel’de birçok ev kullanılamaz hale geldi. Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya’nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak “çocuklar var” yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

Rusyanın saldırılarında korunmak için bahçeye “çocuklar var” yazdılar

Rusyanın saldırılarında korunmak için bahçeye “çocuklar var” yazdılar

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