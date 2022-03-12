Rusya'nın en zengin iş insanı servetinin dörtte birini kaybetti! Putin'i uyardı...

Metal devi Norilsk Nickel'in (NILSY) başkanı ve en büyük hissedarı Vladimir Potanin, Rusya'nın kapıyı Batılı şirketlere ve yatırımcılara kapatması halinde 1917 devriminin çalkantılı günlerine dönme riskini taşıdığını vurguladı.

Potanin, Rus hükümetini varlıklara el konulması konusunda son derece dikkatli davranmaya çağırdı. Norilsk Nickel, dünyanın en büyük paladyum ve yüksek kaliteli nikel üreticisi, aynı zamanda da büyük bir platin ve bakır üreticisi. Şirket ve ana ürünleri, Rus ekonomisini çökerten Batılı ülkeler tarafından uygulanan cezalandırıcı yaptırımlardan kurtuldu.

SERVETİNİN DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Rusya'nın en zengin milyarderi Potanin, Bloomberg'e göre, Norilsk Nickel'deki hisselerin düşmesiyle bu yıl servetinin yaklaşık dörtte birini kaybetmesine rağmen hala yaklaşık 22,5 milyar dolar değerinde bir servete sahip. Şirketin hisseleri Londra borsasında yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.

'GERİ DÖNECEKLER'

Norilsk Nickel'de yayınlanan bir mesajda, "İlk olarak, böylesi bir adımın sonuçlarını onlarca yıl yaşayacağız. İkincisi, birçok şirketin Rusya'daki operasyonlarını askıya alma kararı, diyebilirim ki, doğası gereği biraz duygusal. Bu karar uluslararası kamuoyunun daha önce benzeri görülmemiş baskısı sonucunda alınmış olabilir. Yani büyük olasılıkla bu şirketler geri dönecek" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR DA AYRILIYOR

Düzinelerce Amerikan, Avrupa ve Japon şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak son iki hafta içinde ortak girişimler, fabrikalar, mağazalar, ofisler ve diğer varlıkları terk etti. Bu şirketlere Perşembe günü, krizin patlak verdiği Şubat ayından bu yana Rusya'dan tamamen ayrılacaklarını açıklayan ilk büyük Batılı bankalar olan Goldman Sachs ve JPMorgan katıldı.