Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Lavrov, diplomasi ihtimalinin hala masada olduğunu işaret ederek ""Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz. Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. ABD ve NATO ile gerilim üzerine detaylı görüşme yaptık."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, gün içerisinde yaptığı açıklamada "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullanmıştı.