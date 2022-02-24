GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'dan son dakika savaş açıklaması!
HaberlerDünya Haberleri Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!
ABONE OL

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Kiev arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi.

24.02.2022 - 18:11 |
Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Lavrov, diplomasi ihtimalinin hala masada olduğunu işaret ederek ""Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz. Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. ABD ve NATO ile gerilim üzerine detaylı görüşme yaptık."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, gün içerisinde yaptığı açıklamada "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Sıradaki Haber
Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

Sıradaki Haber
Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber