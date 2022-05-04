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DünyaRusya'dan Japonya Başbakanı Kishida’da dahil 63 Japon yetkiliye yaptırım kararı
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Rusya'dan Japonya Başbakanı Kishida’da dahil 63 Japon yetkiliye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı aralarında Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın da bulunduğu 63 Japon yetkilinin Rus karşıtı politikaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurdu.

04.05.2022 - 14:27 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya'dan Japonya Başbakanı Kishida’da dahil 63 Japon yetkiliye yaptırım kararı

Rusya ile Japonya arasında devam eden Kuril Adaları sorunu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Tokyo yönetiminin Ukrayna’ya destek vermesi ile zirveye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus karşıtı söylem ve politikaları nedeniyle Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın da dahil olduğu 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Fumio Kishida’nın yönetimi benzeri görülmemiş bir Rus karşıtı kampanya başlattı. Japonya, Rusya Federasyonu'na karşı iftira ve doğrudan tehditler de dahil olmak üzere kabul edilemez söylemlere izin veriyor. Bu, Batı'nın ülkemize yönelik tutumlarına tamamen önyargılı olan Japonya'nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcileri tarafından tekrarlanıyor. Tokyo, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve ülkemizin uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik pratik adımlar atıyor” denildi. Açıklamanın ardından 63 kişiye yaptırım uygulanarak ülkeye giriş yasağı konulduğu ifade edilirken listede, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Japonya Adalet Bakanı Yoshihisa Furukawa’nın yanı sıra siyasi parti liderleri, Japon ordusunun üst düzey kademesinden yetkililer, diplomatlar, iş adamları, öğretim görevlileri ve medya temsilcileri yer aldı.

Rusya ile Japonya arasında devam eden Kuril Adaları sorunu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Tokyo yönetiminin Ukrayna’ya destek vermesi ile zirveye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus karşıtı söylem ve politikaları nedeniyle Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın da dahil olduğu 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Fumio Kishida’nın yönetimi benzeri görülmemiş bir Rus karşıtı kampanya başlattı. Japonya, Rusya Federasyonu'na karşı iftira ve doğrudan tehditler de dahil olmak üzere kabul edilemez söylemlere izin veriyor. Bu, Batı'nın ülkemize yönelik tutumlarına tamamen önyargılı olan Japonya'nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcileri tarafından tekrarlanıyor. Tokyo, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve ülkemizin uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik pratik adımlar atıyor” denildi. Açıklamanın ardından 63 kişiye yaptırım uygulanarak ülkeye giriş yasağı konulduğu ifade edilirken listede, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Japonya Adalet Bakanı Yoshihisa Furukawa’nın yanı sıra siyasi parti liderleri, Japon ordusunun üst düzey kademesinden yetkililer, diplomatlar, iş adamları, öğretim görevlileri ve medya temsilcileri yer aldı.
Rusya ile Japonya arasında devam eden Kuril Adaları sorunu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Tokyo yönetiminin Ukrayna’ya destek vermesi ile zirveye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus karşıtı söylem ve politikaları nedeniyle Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın da dahil olduğu 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Fumio Kishida’nın yönetimi benzeri görülmemiş bir Rus karşıtı kampanya başlattı. Japonya, Rusya Federasyonu'na karşı iftira ve doğrudan tehditler de dahil olmak üzere kabul edilemez söylemlere izin veriyor. Bu, Batı'nın ülkemize yönelik tutumlarına tamamen önyargılı olan Japonya'nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcileri tarafından tekrarlanıyor. Tokyo, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve ülkemizin uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik pratik adımlar atıyor” denildi. Açıklamanın ardından 63 kişiye yaptırım uygulanarak ülkeye giriş yasağı konulduğu ifade edilirken listede, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Japonya Adalet Bakanı Yoshihisa Furukawa’nın yanı sıra siyasi parti liderleri, Japon ordusunun üst düzey kademesinden yetkililer, diplomatlar, iş adamları, öğretim görevlileri ve medya temsilcileri yer aldı.

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