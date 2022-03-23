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Rusya'da istifa depremi! Putin'in Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, “Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti” dedi.

23.03.2022 - 19:00 | | İHA
Rusya'da istifa depremi! Putin'in Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’ın istifa etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Chubais’ın istifasını doğrulayarak, “Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti” dedi.

İstanbul’da olduğu iddia edildi

Chubais’in Ukrayna’daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Chubais’ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul’da olduğu öne sürülerek, Moskova’ya geri dönecekleri aktarıldı.

Yeltsin döneminde de görev almıştı

Chubais, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Chubais, Rusya’nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor.

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