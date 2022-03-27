Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünyaya ilan ettiler, işte Putin'in yeni hedefi...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduğunu duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol da dahil olmak üzere Pazar günü sivilleri çatışma bölgelerinden tahliye etmek için iki insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

01:05: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

00.05: Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini de roketle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her gün daha fazla roket atılıyor. Mariupol bombardıman altında. Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne vuruldu. Rusların başka konuştuğu dil ve insanlığı yok. Sadece roketler ve bombalar. Bu Avrupa’nın hoşuna gidiyor mu?" ifadelerini kullandı.

23.18: Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

22.17: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çevrimiçi olarak Rus muhalif gazeteciler ile röportaj yaptı. Röportajın ardından Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) röportajın yayınlanmaması konusunda uyarı yayınlandı.

21:39: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

20.54: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke heyetlerinin görüşmeleri İstanbul'da yapması kararlaştırıldı.

19.39: Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova ABD basınına verdiği röportajda, Rusya’yı "bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti" olarak nitelendirdi.

18.30 Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.



18.28 Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Kiev Yönetimi'ni temsil eden David Arahamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Mart'ta heyetlerle Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz" dedi.



18.15 Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.







15.35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron Biden'in Putin'i "kasap" olarak nitelendirmesi ve "iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sözlü olarak tırmandırılmasına karşı uyarıda bulundu.

Fransız basınına verdiği mülakatta Macron, amacın Ukrayna'da ateşkes ve ardından Rus birliklerinin geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Macron, bunun sözle veya eylemle tırmandırma yoluyla mümkün olamayacağını kaydetti.

RUSYA'NIN YENİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

14.22 Ukrayna askeri istihbarat şefi, Rusya'nın tüm ülkeyi ele geçirmeyi başaramayınca Moskova kontrolündeki bir bölge oluşturmak için Ukrayna'yı ikiye bölmeye çalıştığını söyledi.

Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, "Aslında bu, Ukrayna'da Kuzey ve Güney Kore yaratma girişimidir" dedi ve Ukrayna'nın yakında Rus işgali altındaki topraklarda gerilla savaşı başlatacağını da sözlerine ekledi.

14.07 Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri, bölgenin Rusya'ya katılması konusunda yakında referanduma gidilebileceğini söyledi.

Luhansk bölgesindeki ayrılıkçı lider Leonid Paseçnik'in açıklaması Rusya'daki devlet haber ajansı RIA'da yayımlandı.

ABD'DEN 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' AÇIKLAMASI

12.25 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya için rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi.

Cumartesi günü Varşova'da yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iktidarda kalamayacağını" söylemişti.

Blinken Pazar günü İsrail'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Başkan, Beyaz Saray dün gece sadece Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya veya başka ülkelere karşı savaş açma veya saldırganlığa girişme yetkisine sahip olamayacağını belirtti" dedi.

"Defalarca söylediğimiz gibi, Rusya'da veya başka bir yerde bir rejim değişikliği stratejimiz yok.

"Her zaman olduğu gibi, bu durumda da karar verecek olan söz konusu ülke halkıdır, Rus halkıdır."

11.02 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 16 bin 600 askeri personel kaybettiğini ve Ukrayna ordusu tarafından 582 tank, bin 664 askeri zırhlı araç, 294 top atış sistemi, 93 çok namlulu roketatar, 52 hava savunma sistemi, 121 savaş uçağı, 127 helikopter, 56 insansız hava aracı, bin 144 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel askeri ekipman ve 4 operasyonel taktik füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Lviv ve çevre şehirlerden çok sayıda insanın işlerini bırakarak buraya geldiğini vurgulayan gönüllü Andrii Andriiuk, \

11.00 Rusya Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduğunu söyledi.

09.56 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol da dahil olmak üzere Pazar günü sivilleri çatışma bölgelerinden tahliye etmek için iki insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

08.47 Ukrayna lideri Zelenski Polonya'yı Rusya'nın ülkesini işgaline karşı mücadelede yardımcı olmak için savaş jetleri ve tanklar göndermeye çağırdı.

08.44 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşla ilgili son istihbarat raporunda Rus kuvvetlerinin kuzeyde Harkov ve güneyde Mariupol yönünden ilerlediği belirtildi.