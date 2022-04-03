Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünya şokta, vahşet fotoğraflarla ortaya çıktı, sansürsüz...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde otuz dokuzuncu gün Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'daki saldırılarla başladı ancak Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen fotoğraflar dünyayı sarstı.

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ruslar çekilirken geride bıraktıkları ise tüyler ürpertti. Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı.

Irpin yakınlarındaki Bucha (Buça) ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoka uğradılar. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlanmıştı ve cesetler öylece sokaklardaydı.

Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve AFP, Bucha sokaklarındaki cesetlerin yer aldığı çok sayıda fotoğrafı dünyaya servsi etti. AFP muhabiri, Bucha'daki yalnızca bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü, üç Ukraynalının bisiklet sürerken Ruslar tarafından vurulmuş olduğunu aktardı. Uluslararası ajansların fotoğrafları yayın organları tarafından sansürsüz kullanılamadı, ancak blurlanarak sayfa ve ekranlara taşındı.

Bazı cesetlerin çürümeye başladığı göze çarparken, Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk sokaklardaki kurbanların tümünün vurulduğu bilgisini paylaştı. Fedoruk ayrıca, Rus işgalcilerin öldürdükleri 280 Bucha sakinini ise toplu mezara gömdüğünü söyledi.

Evlerine geri dönmeye başlayan Bucha sakinleri, sokaklardaki cesetleri görünce gözyaşlarına boğuldu. Rus işgalcilerin Ukrayna ordusu tarafından öldürülen kendi askerlerini de zırhlı araçlar ya da tankların içinde bırakıp gittiği görüldü.

İlçeye giden gazeteciler arasında yer alan BBC'den Jeremy Bowen, sivillerin öldürüldüğü Bucha'da savaş suçu kanıtlarının arttığını söylüyor.

BAERBOCK: KATLANILAMAZ!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görüntüleri 'korkunç ve kan donduran kayıtlar' olarak nitelendirdi. Scholz yaptığı yazılı açıklamada, "Rus ordusunun işlediği bu suçu acımaksızın açığa kavuşturmalıyız. Buralarda yaşanan vahşeti bağımsız bir biçimde kayıt altına alabilmeleri için, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi gibi uluslararası örgütlerin bu bölgelere erişimine izin verilmesi gerekmektedir. Failler ve emri verenlerin tutarlı bir biçimde adalet önünde hesap vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından peş peşe paylaştığı mesajlarda Bucha'dan gelen fotoğrafların katlanılamaz olduğunu vurguladı. Putin'in gemi azıya almış şiddetinin masum aileleri ortadan kaldırdığını belirten Baerbock, vahşetin bir sınırı olmadığını kaydetti.

Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise, Bild gazetesine verdiği röportajda, "Bu korkunç savaş suçu yanıtsız kalamaz" dedi.

Bucha'da yaşananların savaş suçu sayılması gerektiğini aktaran Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sıkılaştırılacağını ve Ukrayna'ya kendisini savunması için verilen desteğin daha da artırılacağını söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ: FOTOĞRAFLAR ŞOKE EDİCİ

Avrupa Birliği yöneticilerinden de fotoğraflara tepki geldi, Twitter mesajlarında 'Buchakatliamı' etiketi kullanıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabında Rus birliklerinin çekildiği yerlerden gelen görüntüleri 'kelimelerle anlatılamayacak dehşet' olarak tanımladı. Acil şekilde bağımsız bir soruşturma açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Leyen, 'savaş suçu' işleyenlerin hesap vereceğini yazdı.

Bucha'da çekilen fotoğrafları 'şoke edici' olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, AB'nin uluslararası mahkemeye taşınacak kanıtlar için Ukrayna'ya yardım edeceğini söyledi.

BLINKEN: MİDEYE İNEN BİR YUMRUK GİBİ

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss, söz konusu görüntülere ilişkin, "Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerindeki vahşet karşısında dehşete kapıldım. Rus güçlerinin masum sivilleri hedef aldığına ilişkin haberler tiksindirici" dedi. Truss, "Birleşik Krallık, kanıt toplamak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçu soruşturmasını desteklemek amacıyla diğer ortaklarıyla işbirliği yürütmekte. Sorumlular adaletin önünde hesap verecek" açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın geri çekilirken yol açtığı büyük suistamalleri kınadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha sokaklarındaki ceset fotoğraflarını mideye vurulan bir yumruğa benzetti, Rusya'nın Ukrayna'da uğradığı stratejik yenilginin acısını taşıdığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna'daki savaşın bitmesinin Putin'in sorumluluğunda olduğunu vurgulayıp Kiev çevresindeki Rus işgalcilerin gerçekten çekilmediğini, mevzilerini değiştirip yeniden saldırdığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus işgalcilerin Bucha'da 'kasıtlı' bir katliama giriştiğini belirtip G7 ülkelerine Rusya'ya karşı yıkıcı yeni yaptırımlar ilan etmeleri çağrısında bulundu.