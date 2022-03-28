GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...
HaberlerDünya Haberleri Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...
ABONE OL

Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

Ukrayna - Rusya savaşı 33. gününde de şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rus ordusunun hala düşüremediği Kiev'deki son durum ile ilgili flaş bir iddia geldi.

28.03.2022 - 11:54 |
Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

Ukrayna'daki kanlı savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Savaşta neredeyse bir ay geride kalırken Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Rus ordusunun içinde bulunduğu durum tartışılmaya devam ederken Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi.

Rus ordusu zor durumda Ukraynadan bomba iddia geldi: Rusya Kievi alamayınca...

Başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun "çok ciddi kayıplar verdiğini" ve Belarus'a geri çekildiğini söyledi.

Bilgilendirme toplantısında, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy dünyaya duyurdu: Bana söylenene göre Türkiye'de...
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy dünyaya duyurdu: Bana söylenene göre Türkiye'de...

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI
Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.

Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.

The Times'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise söz konusu mayınların 'uzun vadeli savaş' için döşendiğini vurgusu yapılıyor.

Rus ordusu zor durumda Ukraynadan bomba iddia geldi: Rusya Kievi alamayınca...

UKRAYNA 'RUS KAYIPLARINI' AÇIKLADI
Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Sıradaki Haber
    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Sıradaki Haber
    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Sıradaki Haber
    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Sıradaki Haber