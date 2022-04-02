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DünyaRus gazıyla ilgili son dakika kararı! Resti çektiler, tamamen durduruldu
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Rus gazıyla ilgili son dakika kararı! Resti çektiler, tamamen durduruldu

Rus gazıyla ilgili son dakika gelişmesi. Tamamen durduruldu. Litvanya’nın bu ayın başından itibaren Rusya’dan doğal gaz alımını tamamen durdurduğu bildirildi. Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok” dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

02.04.2022 - 22:52 | | İHA
Rus gazıyla ilgili son dakika kararı! Resti çektiler, tamamen durduruldu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı. Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durdurduğu belirterek, “Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Litvanya, bugün Rusya ile enerji bağlarını kesmemize izin veren kararlar aldı. Bu karar, Litvanya'nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası. AB üyelerinden de aynı davranışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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