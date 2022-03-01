GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ekonomisinde işler iyi gitmiyor! Toplantıda her şeyi anlatan o görüntü...
HaberlerDünya Haberleri Rus ekonomisinde işler iyi gitmiyor! Toplantıda her şeyi anlatan o görüntü...
ABONE OL

Rus ekonomisinde işler iyi gitmiyor! Toplantıda her şeyi anlatan o görüntü...

Ekonomik yaptırımlar ve faiz artırımı derken Rus ekonomisi zora düştü. Toplantıdan gelen görüntülerde, Putin ve yetkililerin uzun bir masanın iki ucunda birbirlerine mesafeyle durduğu görülüyor. Ülkedeki finansal gerginlik ise kritik toplantıda yüzlere yansıdı...

01.03.2022 - 10:48 |
Rus ekonomisinde işler iyi gitmiyor! Toplantıda her şeyi anlatan o görüntü...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından, Batı’nın uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım kartı Rus rublesinin dolar karşısında sert düşüş kaydetmesine sebep oldu.

Rus halkının panik içerisinde ATM’lere akın ederek uzun kuyruklar oluşturduğu kameralara yansımıştı. Son gelişmeler çerçevesinde Rusya Merkez Bankası ani bir kararla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Ekonomik yaptırımlar ve faiz artırımı derken Rus ekonomisi zora düştü. Ülkedeki finansal gerginlik ise kritik toplantıda yüzlere yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya askeri operasyonun ardından ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin de yer aldı.

Financial Times Moskova temsilcisi Max Seddon, görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafa Nabiullina ve Oreshkin'in Batı'nın yaptırımları karşısında ne yapacaklarını düşündüğü notunu ekledi.

Toplantıdan gelen görüntülerde, Putin ve yetkililerin uzun bir masanın iki ucunda birbirlerine mesafeyle durduğu görülüyor.

Acil olarak düzenlenen görüşmede, yetkililerin düşünceli hallerinin Batı’nın yaptırımları karşısında Rus ekonomisinin darda kaldığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

Dün, tarafsızlık politikası ile bilinen İsviçre hükümeti de Moskova’ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katıldı.

Bugün ise Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını dondurma kararı aldı.

Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
İlgili Haber
Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi
İlgili Haber
Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi
Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!
İlgili Haber
Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!
ABD Savunma Bakanlığı: Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir
İlgili Haber
ABD Savunma Bakanlığı: Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir

GÜNCEL HABERLER

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

Sıradaki Haber
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Sıradaki Haber
Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

Sıradaki Haber
Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

Sıradaki Haber