Rus ekonomisinde işler iyi gitmiyor! Toplantıda her şeyi anlatan o görüntü...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından, Batı’nın uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım kartı Rus rublesinin dolar karşısında sert düşüş kaydetmesine sebep oldu.

Rus halkının panik içerisinde ATM’lere akın ederek uzun kuyruklar oluşturduğu kameralara yansımıştı. Son gelişmeler çerçevesinde Rusya Merkez Bankası ani bir kararla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Ekonomik yaptırımlar ve faiz artırımı derken Rus ekonomisi zora düştü. Ülkedeki finansal gerginlik ise kritik toplantıda yüzlere yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya askeri operasyonun ardından ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin de yer aldı.

Elvira Nabiullina, the head of the Russian central bank, and Maxim Oreshkin, Putin's economic advisor, look like they are thinking hard about what to do with the western sanctions. pic.twitter.com/j9l2QzSBnJ