Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü: 8 kişi hayatını kaybetti

Romanya Savunma Bakanlığı, dün akşam MİG-21 Lancer savaş uçağının hava devriye görevi sırasında iletişiminin kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtilerek arama-kurtarma için bir IAR 330 Puma helikopterinin yola çıktığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı bu açıklamadan 1 saat sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma için yola çıkan Puma helikopterinin de düştüğünü ifade ederek “MiG 21 LanceR uçağı için arama kurtarma görevinde bulunan IAR 330-Puma helikopterinin mürettebatı, havalimanına yaklaşık 11 km uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde ölü bulundu” açıklamasını yaptı. Bakanlık bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden askerler ve bir dağcı personel için anma töreni düzenlendi.