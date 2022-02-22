Putin'den savaşı körükleyecek hamle! Destek verdi

Rusya lideri Vladimir Putin'in kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanımaya karar vermesiyle, dünya tepetaklak oldu. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçılar, Putin'in kararını sokaklarda havaifişek patlatarak kutladı.

Moskova'da atılan imzanın şok etkisi dalga dalga dünyaya yayıldı, ABD'den Güney Kore'ye, Türkiye'den Avustralya'ya, İngiltere'den Japonya'ya neredeyse tüm ülkeler Putin'in kararını kınadı. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'nın Rusya'yı hedef alan yaptırım paketlerini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Rusya'nın müttefiki Çin, acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya herhangi bir tepki göstermeden itidal çağrısı yaptı. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi, diplomatik çözüm adına her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ilerleyen saatlerde Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine vurgu yapıp Rusya'ya destek verdi: "Ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı duyulmalı."

Vladimir Putin'in Ukrayna'yı resmen bölüp işgal eden kararına destek verenler ise beklendiği gibi sıkı müttefikleri oldu. Suriye lideri Beşar Esad, Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'e destek açıkladı.

Rusya'nın diğer müttefikleri Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin de kısa sürede destek açıklaması bekleniyor.