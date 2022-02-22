GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaPutin'den savaşı körükleyecek hamle! Destek verdi
HaberlerDünya Haberleri Putin'den savaşı körükleyecek hamle! Destek verdi
ABONE OL

Putin'den savaşı körükleyecek hamle! Destek verdi

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lidere, ABD'den Güney Kore'ye, Türkiye'den Avustralya'ya, İngiltere'den Japonya'ya tüm dünyadan tepki yağdı. Vladimir Putin'e destek açıklayanlar ise sürpriz olmadı.

22.02.2022 - 11:08 |
Putin'den savaşı körükleyecek hamle! Destek verdi

Rusya lideri Vladimir Putin'in kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanımaya karar vermesiyle, dünya tepetaklak oldu. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçılar, Putin'in kararını sokaklarda havaifişek patlatarak kutladı.

Moskova'da atılan imzanın şok etkisi dalga dalga dünyaya yayıldı, ABD'den Güney Kore'ye, Türkiye'den Avustralya'ya, İngiltere'den Japonya'ya neredeyse tüm ülkeler Putin'in kararını kınadı. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'nın Rusya'yı hedef alan yaptırım paketlerini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Rusya'nın müttefiki Çin, acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya herhangi bir tepki göstermeden itidal çağrısı yaptı. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi, diplomatik çözüm adına her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ilerleyen saatlerde Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine vurgu yapıp Rusya'ya destek verdi: "Ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı duyulmalı."

Vladimir Putin'in Ukrayna'yı resmen bölüp işgal eden kararına destek verenler ise beklendiği gibi sıkı müttefikleri oldu. Suriye lideri Beşar Esad, Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'e destek açıkladı.

Rusya'nın diğer müttefikleri Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin de kısa sürede destek açıklaması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

Sıradaki Haber
Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

Sıradaki Haber
Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

Sıradaki Haber
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

Sıradaki Haber