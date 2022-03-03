GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaPutin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor
HaberlerDünya Haberleri Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor
ABONE OL

Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

Ukrayna lideri Zelenski'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameralar karşısına geçti. Operasyonların devam ettiğini belirten Putin, sivil kayıpları önlemek için Rus güçlerinin elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Putin, "Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble verileceğini ve yakınlarının maaşa bağlanacağını söyledi.

03.03.2022 - 20:04 |
Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

15 tankı ve altı zırhlı araçları vardı. Düşmana saldırdılar ve onları yerle bir ettiler. Hiçbir can kaybı da olmadı burada. Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim.

"NEONAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Biz şu anda neonazilerle savaşıyoruz. Bunu görebilirsiniz zaten. Yabancılar var. Ortadoğu'dan bile gelen yabancı silahlı askerler var. Ve sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Her türlü zırhlı aracı yerleşim yerlerinde kullanıyorlar. Bu tam olarak gördüğümüz radikalleşmeye işaret ediyor. Daha fazla topu yerleşim yerlerinin yakınlarına yerleştiriyorlar. Hatta yabancı ülke sakinlerini de esir almış vaziyetteler. Binlerce öğrenci var Harkiv'de. Hepsini tren istasyonunda tutuyorlar. 3 binden fazla yabancı öğrenci var.

Ordumuz koridorlar açıyor tüm savaş bölgelerinde ve gerekli imkanları sağlıyoruz ki siviller, yabancı ülke vatandaşlarımı güvenli bir şekilde çıkabilsin. Milliyetçiler engelliyor bu çabamızı.

Daha da kötüsü burada neonaziler sivillere kötü muamele ediyor, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Elimizde ses kayıtları var. Donetsk'te, Lugansk'ta.

Bizim güçlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, sivil kayıpları önlemek için. Buna Ukrayna halkı da dahildir.

ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİANAT

Ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble vereceğiz ve maaşa bağlayacağız yakınlarını. Ayrıca tazminat ödeyeceğiz. Yaralılar da bu kapsama alınacak.

Ukrayna'da subayla ve askerler Rusya için, Donbas halkının yaşama hakkı için çalışıyorlar. Bu yüzden kimse bizi tehdit edemez. Buna nükleer silahlar da dahil.

Özel askeri harekât planladığımız gibi devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz.

    GÜNCEL HABERLER

    Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

    Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

    Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

    Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

    Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

    Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

    Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

    Sıradaki Haber
    Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

    Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

    Sıradaki Haber
    Borsa günü yükselişle kapattı

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sıradaki Haber