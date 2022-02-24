Odessa aÃ§Ä±klarÄ±nda TÃ¼rk sahipli gemiye bomba isabet etti

Odessa açÄ±klarÄ±nda Türk sahipli gemiye bomba isabet etti
Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce Ukrayna'nÄ±n Odessa ÅŸehri aÃ§Ä±klarÄ±nda TÃ¼rk sahipli gemiye bomba isabet ettiÄŸi, can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
24.02.2022 - 17:56 | | ANKARA, (DHA)
Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa aÃ§Ä±klarÄ±nda Marshall AdalarÄ± bayraklÄ± TÃ¼rk sahipli Yasa JupÄ±ter gemisine bomba isabet ettiÄŸi bilgisi Ã¼zerine, yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede geminin yardÄ±m talebi olmadÄ±ÄŸÄ±, Romanya kara sularÄ±na intikal halinde olduÄŸu, can kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼vende olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir" denildi.Â