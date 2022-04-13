GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaNew York metrosunda kanlı saldırı! Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...
HaberlerDünya Haberleri New York metrosunda kanlı saldırı! Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...
ABONE OL

New York metrosunda kanlı saldırı! Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

New York kentinde meydana gelen saldırı ABD'yi dehşete düşürdü. Metro istasyonunda meydana gelen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. New York Polisi (NYPD) bir şüphelinin kimliğini açıkladı ve başına 50 bin dolar ödül konduğunu duyurdu.

13.04.2022 - 09:29 |
New York metrosunda kanlı saldırı! Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

ABD’nin New York kentindeki bir metro istasyonunda dün yerel saatle sabah 08.30’da meydana gelen saldırının yankıları sürüyor.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

Emniyet güçleri, Brooklyn metro istasyonunda yaşanan olayda 28 kişinin yaralandığını, yaralananların 10’unun silahla vurulduğu, 5’inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

Açıklamada saldırıda yer aldığı şüphelenen bir kişinin kimlik bilgilerine de yer verildi.

New York Polisi (NYPD) 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirdi.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

Emniyet güçleri James'in saldırganı olay yerine getiren kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunun altını çiziyor, James'in yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımına ise 50 bin dolara kadar ödül verilecek.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

SİS BOMBASI KULLANMIŞ
NYPD daha önce yaptığı açıklamada saldırıya dair detayları kamuoyu ile paylaşmıştı.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

NYPD, metro çalışanlarının ‘yeşil ikaz yeleklerinden’ giyen saldırganın bir çeşit gaz maskesi taktığı ve çantasından çıkardığı sis bombalarını vagon içine attıktan sonra insanlara rastgele ateş ettiğini açıklamıştı.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

Departman Komiseri Keechant Sewell, saldırının soruşturulduğunu fakat 'terör eylemi olma ihtimalinin düşük gördüklerini' söylemişti.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

SALDIRILAR BİTMİYOR
Silahlı saldırılar New York kentinin önemli asayiş sorunlarından biri olarak görülüyor. New York Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehirde 1 Ocak-3 Nisan arasında 296 silahlı Saldırı gerçekleşirken yasa dışı silahlanma geçen yıl belediye başkanı seçilen Eric Adams’ın da yakından ilgilendiği konulardan biri.

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

New York metrosunda kanlı saldırı Şüphelinin kimliği belli oldu: Başına 50 bin dolar ödül konuldu...

 

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın en iyi çalışma şartlarına sahip şirketleri açıklandı! Zirve değişmedi...

Dünyanın en iyi çalışma şartlarına sahip şirketleri açıklandı! Zirve değişmedi...

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Sıradaki Haber
Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

Sıradaki Haber
Kamudaki 700 bin işçiye müjde! İkramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

Kamudaki 700 bin işçiye müjde! İkramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

Sıradaki Haber