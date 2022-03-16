NATO'dan son dakika Rusya ve Ukrayna açıklaması: Yüzde 40'ını kaybetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Vladimir Putin’in savaşı durdurması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO’nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. “Rusya'nın saldırılara son vereceğine dair hiçbir işaret görmüyoruz” diyen Stoltenberg, “NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararıdır” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada satır başları ile şunları söyledi

Kısa ve uzun vadede güvenliğimizi sağlamak durumundayız.

Savaşın Ukrayna dışına taşmaması için çaba harcıyoruz.

NATO tatbikatları bundan sonra daha sık gerçekleştirilecek.

NATO bu savaşa karışırsa savaşın seyri topyekün değişir.

Putin; Ukrayna'yı silahlı kuvvetlerini, liderliğini ve halkını hafife aldı. Putin ayrıca NATO'yu da hafife aldı. Ekonomik birlikteliğimiz ile Rusya'ya görülmemiş bedel ödetiyoruz. Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti.

Putin'in amacı NATO'yu bölmekti ama tam aksi oldu. Büyük birliktelik doğdu.