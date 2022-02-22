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NATO resmen harekete geçti! Son dakika Rusya açıklaması

NATO Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı sonrası olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Stoltenberg, "Ukrayna'nın yanında olacağız. Rusya diplomasi yolunu seçmeli. Rusya zaten Ukrayna'yı 2014'te işgal etti. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak" dedi.

22.02.2022 - 19:22 |
NATO resmen harekete geçti! Son dakika Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti.

Soltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak.

Rusya 2014’de Ukrayna’yı işgal etti. 2014’den bu yana Rus güçleri Donbass bölgesinde mevcut. Bölgede 150 binden fazla Rus askeri var.

Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak.

Kuvvetlerimiz hazır bir şekilde bekliyor, geri adım atmayacağız.

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