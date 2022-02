Rusya Ukrayna savaşında 5. gün! Rusya sivillerim olduğu yerlere bombalar atarken Ukraynalılar da Rus askerlerine karşı meskun mahal savaşı veriyor. Pek çok kişi haber bültenlerinde geçen meskun mahal savaşının ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Meskun mahal savaşı nedir? Meskun mahal ne demek? Mekun mahal çatışması ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Rusya Ukrayna savasında direniş devam ediyor. Bir önceki gece çatışmalar sert geçerken Ukraynalılar adete meskun mahal savaşı veriyor.

MESKUN MAHAL NEDİR?

Meskûn mahaller, en basit açıklamayla yerleşim merkezi ya da yeri anlamına gelmektedir. Kısaca, şehirlerde ki mahallelere benzetilebilir. Meskûn Mahaller, devlet yöneticileri ve askerler için her dönemde stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olmuştur.

MESKUN MAHAL SAVAŞI NE DEMEK?

Meskun mahal savaşı meskun mahallerde gerçekleşen oldukça kısa mesafeden birden fazla asker veya paramiliter grup arasında yer alan ateşli silahlarla fiziksel bir mücadeleyi içeren taktik bir durumdur.

Tarih boyunca, savaş ile ilgisi olan strateji uzmanları, askerî planlamacılar, düşünürler ve akademisyenler meskûn mahallerde savaş harekâtlarını gerçekleştirmenin zorlukları ve bu mücadelede güvenlik güçlerini bekleyen olumsuzluklar hakkında uyarılarda bulunmuşlardır.

Her meskûn mahallin savaşlara etkisi farklı olmaktadır. Dünya üzerinde birbirinin aynısı şehir, kasaba, köy kısacası meskûn mahal bulmak zordur. Birbirinin aynısı olarak kurulan toplu konutların, sitelerin yapıları aynı olsa bile içleri ve aile düzenleri farklıdır. Her meskûn mahallin kendisine özgü karakteristiği ve özelliği vardır ve bunlar meskûn mahallerdeki savaşların seyrine etki eder. Bu etkiler ise şöyle özetlenebilir. Meskûn mahaller en iyi planlanmış askerî harekâtlar için bile kısıtlayıcı veya engelleyici yapıya sahiptir. Daha da ötesi büyük şehirlerin güvenlik güçleri için yutucu etkisi vardır. Büyük şehirlerin yoğunluğu çoktur ve bu yoğunluğun, diğer ortamlardan daha zorlayıcı ve katlanarak artan etkileri bulunmaktadır. Şehirler güvenlik güçleri için sıkıştırılmış bir alan gibidir. Yüksek yapılar, hava indirme ve uçar birlik harekâtlarının yapılmasını, silahlı ve silahsız insan araçlarının (İHA ve SİHA) kullanımlarını neredeyse olanaksız hale getirir. Arapsaçına dönmüş şehirler, enkaz ve moloz yığınları, diğer arazi şekillerinden daha çok engel oluşturur ve askerî harekâtları zorlaştırır. Meskûn mahal savaşlarında, Çatışma Kuralları (Rules of Engagement – ROE) çerçevesinde kullanılmasına izin verilmiş silah ve mühimmatlar kullanılabilir. Çatışma kuralları, bir görevde güç kullanımının miktarını, koşullarını ve sınırlamalarını belirler.