GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaMark Zuckerberg kara listeye alındı
HaberlerDünya Haberleri Mark Zuckerberg kara listeye alındı
ABONE OL

Mark Zuckerberg kara listeye alındı

Facebook'un CEO'su, Moskova tarafından kara listeye alınan 29 ABD'li politikacı, yönetici ve medya figürü arasında yer alıyor.

22.04.2022 - 07:45 |
Mark Zuckerberg kara listeye alındı

ABD'nin Rus hükümet yetkililerine ve aile üyelerine yönelik yaptırımlarına yanıt veren Moskova, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de dahil olmak üzere 29 ABD vatandaşına yaptırım uyguladı. Rusya'ya girmeleri süresiz olarak yasaklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yetkililerin, bilim insanlarının, kültür ve iş insanlarının ailelerini etkileyen Rus karşıtı yaptırımlara yanıt olarak, Rus düşmanlığı gündemini şekillendiren yöneticiler, iş insanları, uzmanlar ve gazeteciler ile bir dizi üst düzey yetkilinin eşleri” yasaklanıyor" denildi.

Teknoloji devleri Moskova'nın kara listesinde

Zuckerberg'e ek olarak Moskova, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky'nin yanı sıra askeri endüstri devleri Northrop Grumman, General Dynamics, L3 Harris Technologies, Leidos, Booz Allen Hamilton ve Aerojet Rocketdyne'nin başkanlarını ve CEO'larını kara listeye aldı.

Gemi yapımcısı Huntington Ingalls Industries ve drone üreticisi AeroVironment de yaptırıma tabi tutuldu.

Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü ve Bank of America başkanı da kara listede.

    GÜNCEL HABERLER

    Paralar hesaplara yatırılıyor! Destek ödemeleri aşladı

    Paralar hesaplara yatırılıyor! Destek ödemeleri aşladı

    Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

    Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

    Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

    Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Paralar hesaplara yatırılıyor! Destek ödemeleri aşladı

    Paralar hesaplara yatırılıyor! Destek ödemeleri aşladı

    Sıradaki Haber
    Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

    Ramazan Kadirov'u çileden çıkaran görüntüler! Çeçenler Ukrayna'da Rus tankını ele geçirdiler...

    Sıradaki Haber
    İklim değişikliği nedir, nasıl önlenir? Google’da doodle olan iklim değişikliği sebepleri, sonuçları, etkileri…

    İklim değişikliği nedir, nasıl önlenir? Google’da doodle olan iklim değişikliği sebepleri, sonuçları, etkileri…

    Sıradaki Haber
    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! C190 ile...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! C190 ile...

    Sıradaki Haber