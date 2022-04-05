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Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve büyük bir bölümü yok olan Mariupol kenti havadan görüntülendi.

05.04.2022 - 11:40 | | MARIUPOL (İHA)
Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 41. güne girildi. Ukrayna’nın ünlü askeri taburu Azov, Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi. Mariupol Belediyesi görüntüleri, "Mariupol’deki 40 günlük cehennem" ifadeleriyle paylaştı. Hayalet kente dönen Mariupol'de çok sayıda yapının yıkıldığı ve birçoğundan da dumanların yükseldiği görüldü.

"Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı"
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıklayarak, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol’de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için aynıdır ve tahliye için aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi" ifadelerini kullanmıştı.

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