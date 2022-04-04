GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaLavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı
HaberlerDünya Haberleri Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı
ABONE OL

Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.

04.04.2022 - 14:18 | | MOSKOVA (İHA)
Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Moskova’da görüşme gerçekleştirdi. Toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Rusya Federasyonu’nun, İngiltere'den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha'daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.
Görüşmede Rusya Federasyonu’nun, İngiltere'den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha'daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.



Görüşmede Rusya Federasyonu’nun, İngiltere'den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha'daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Eriğin tanesi 3 TL'den satılıyor!

    Eriğin tanesi 3 TL'den satılıyor!

    Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

    Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

    Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin’i ziyaret etti

    Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin’i ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eriğin tanesi 3 TL'den satılıyor!

    Eriğin tanesi 3 TL'den satılıyor!

    Sıradaki Haber
    Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

    Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

    Sıradaki Haber
    İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması! Flaş tahmin! Ve geliyor

    İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması! Flaş tahmin! Ve geliyor

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    Sıradaki Haber