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DünyaKremlin Sözcüsü Peskov: Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

28.03.2022 - 14:00 | | MOSKOVA (İHA)
Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Türkiye’de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, “Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye’ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir” ifadelerini kullandı.

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