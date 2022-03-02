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Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği

Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Kızılay öncü ekibi, Kiev'den trenle tahliye edilen Türklerin geçtiği Çernivtsi istasyonu önünde mobil beslenme aracını devreye aldı. İstasyona gelen insanlara sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulunan ekip, yaşanan krizi de ilk ağızdan dinledi.

02.03.2022 - 16:53 |
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay öncü ekibi 5 tır insani yardım malzemesi ile geldikleri Romanya ile Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı. Kiev'den dün kalkan ve yaklaşık bin kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye varmasıyla birlikte Türk vatandaşlarına Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Kızılay tarafından beslenme desteği sağlandı.

Acil beslenme desteği sağlayan ekipler, sadece Türklere değil, ihtiyacı olan tüm mağdurlara ikramda bulundu. Trenle istasyona ulaşan Türk vatandaşları da Kiev’de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleri ile paylaştı.

MOBİL BESLENME ARACIYLA DESTEK

Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk vatandaşlarımızın bu soğukta kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracımızı kurduk. Amacımız acil beslenme ihtiyaçlarına karşılık vermek adına buraya geldiklerinde sıcak çay, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunmaktır" dedi.

Kızılay, Rusya'nın saldırısının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna için harekete geçmişti. Ukrayna’ya genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı gönderilmişti.

Kızılay bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkartacak. Yeni konvoy ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak.

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