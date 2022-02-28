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Kiev’deki hastanede yaralılar tedavi ediliyor

Ukrayna’da Rusya’nın saldırılarında yaralanan yüzlerce kişi başkent Kiev’deki hastanede tedavi ediliyor.

28.02.2022 - 12:47 | | KİEV (İHA)
Kiev’deki hastanede yaralılar tedavi ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılar 5 gündür devam ediyor. Rus birliklerinin saldırılarında yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi başkent Kiev’deki hastanede tedavi ediliyor. Hava saldırısı uyarılarının gölgesinde aileler, hastane koridorlarında korku içinde çocuklarının tedavilerinin tamamlanmasını bekliyor. Güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu hastane önünde ise şüpheli araçlar tek tek çevriliyor.

Hastanede görevli bir doktor basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savaştan önce de hasta çocukların bulunduğunu ve şuanda tüm hastaların bodrum katında tedavi edildiğini söyledi. Kötü koşullara rağmen hastaların tedavi edilmeye çalışıldığını ifade eden doktor, çatışmada yaralanan 2 çocuk ve 3 yetişkinin tedavi edildiğini durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

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