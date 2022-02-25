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DünyaKiev Belediye Başkanı Kliçko cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım

Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, cepheye katıldı. Savaşmaktan başka bir çaresi kalmadığını söyleyen Kliçko, "Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım" diye konuştu.

25.02.2022 - 19:35 |
Kiev Belediye Başkanı Kliçko cephede: Başka bir seçeneğim yok savaşacağım

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini vermişti. Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kenti kuşatan Rus güçlerine karşı savunma yapmak üzere cepheye katıldı.

"BAŞKA BİR SEÇENEĞİM YOK"

Aynı zamanda eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu da olan Kliçko, gün içinde yaptığı açıklamada, "Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım" demişti.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Kliçko'nun er rütbesi taşıyan bir üniforma giydiği görüldü.

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