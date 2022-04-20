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Kablosuz kulaklığı sayesinde her şeyi böyle ortaya çıkardı!

Ukrayna’nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.

20.04.2022 - 19:38 | | İHA
Kablosuz kulaklığı sayesinde her şeyi böyle ortaya çıkardı!

Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı. Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü.

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