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DünyaJaponya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı
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Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

Japonya'da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

16.03.2022 - 17:51 | | İHA
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! İki eyalet için tsunami uyarısı

Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Tohoku bölgesinde 60 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından Fukuşima ve Miyagi bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre deprem, Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da gerçekleşti.

Uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, depremin ardından ülkenin başkenti Tokyo'da elektrik kesintisi yaşandı.

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