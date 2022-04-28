GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaJaponya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi
HaberlerDünya Haberleri Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi
ABONE OL

Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Rusya'nın 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararını diplomatik olarak protesto ettiklerini belirterek, ikili ilişkilerin bozulmasından tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Matsuno, Moskova'nın eylemini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

28.04.2022 - 13:50 | | TOKYO (İHA)
Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

Japonya'nın, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımlar doğrultusunda diplomatlar da dahil 8 Rusya vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından Rusya'nın da 8 Japon diplomat için aynı kararı alarak misilleme yapması, Tokyo-Moskova arasında gerilimi artırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki 8 Japon diplomatı sınır dışı etme hamlesini değerlendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, kararı diplomatik yollardan protesto ettiklerini söyledi. Moskova'nın kararını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Matsuno, ikili ilişkilerin bozulmasından izlediği politikalar nedeniyle tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu ifade etti. Sınır dışı edilmesine karar verilen Japon diplomatların kimliği ile ilgili detay paylaşmayan Matsuno, listeye Japonya'nın Rusya Büyükelçisi Toyohisa Kozuki'nin dahil olmadığını söylemekle yetindi.

Beklenen oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Kiev'le dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasına Japonya da katılmıştı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Nisan'da yapılan açıklamada, aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rusya vatandaşının sınır dışı edileceği bildirilmişti. Japonya'nın kararının ardından Moskova'nın karşılık olarak Rusya'daki Japon diplomatları sınır dışı edeceğini öngören hükümetin, bu nedenle sınır dışı edilecek isimleri titizlikle ele aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rusya vatandaşı 20 Nisan'da Japonya'dan ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Moskova'nın adımı "misilleme" olarak yorumlanmıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

    Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

    Rusya: Herson bölgesinde ruble kullanılmaya başlanacak

    Rusya: Herson bölgesinde ruble kullanılmaya başlanacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

    Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

    Sıradaki Haber
    Kiraz sezonu başladı! İlk kiraz 700 TL'den satıldı

    Kiraz sezonu başladı! İlk kiraz 700 TL'den satıldı

    Sıradaki Haber
    Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

    Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

    Sıradaki Haber
    Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

    Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

    Sıradaki Haber