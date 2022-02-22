GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaJaponya Başbakanı Kishida: Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir
HaberlerDünya Haberleri Japonya Başbakanı Kishida: Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir
ABONE OL

Japonya Başbakanı Kishida: Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının Ukrayna'nın egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Kishida, verilecek tepki konusunda yaptırımlar da dahil olmak üzere G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

22.02.2022 - 10:05 | | TOKYO (İHA)
Japonya Başbakanı Kishida: Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasına tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Rusya'nın eylemleri, asla tasvip etmediğimiz ve karşı çıktığımız şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın kararının uluslararası hukuku ve Minsk anlaşmasını da ihlal ettiğini belirten Kishida, gelişmeleri yakından takip ederek yaptırımlar da dahil verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kishida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hayashi de tepki gösterdi
Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de Rusya'nın adımının Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini yineledi. Ülkesinin uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğinin altını çizen Hayashi, durumu endişe ile izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Hayashi, yaptırımlar da dahil gerekli yanıtın verilmesi için G7 ülkeleri ve diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

    Dünyanın bir numarası oldu, 70 milyon hayranı var! Alex Hirschi sosyal medyayı sallıyor!

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

    AB’den, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsız olarak tanınma kararına kınama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

    Minsk Anlaşması nedir? Rusya Ukrayna Minsk anlaşması maddeleri nelerdir, ateşkesi hedefleyen Mins protokolü içeriği nedir?

    Sıradaki Haber
    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

    Sıradaki Haber
    Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

    Kripto paralar çakıldı! Kripto para fiyatlarında şok gelişme! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doga, Shiba...

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Sıradaki Haber