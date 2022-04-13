İtalyan bakandan 'Türkiye' vurgusu: Barış için en çok onlar çalıştı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin oynadığı 'kolaylaştırıcı ve arabulucu' role dikkat çekti.

İki ülke arasında barışın sağlanması için Türkiye'nin verdiği bürokratik çabaya dikkat çeken Bakan Di Maio, "Barış için en çok çalışan, her iki tarafla da konuşmayı başarabilen tek ülke Türkiye ancak İtalya'nın da Moskova ile iletişim kanalı her zaman açık" dedi.

Putin'in Ruble resti sonrası İtalya ile Rusya arasında tartışmalar yaşandığını kabul eden bakan tüm yaşananlara rağmen ülkesinin diyalog kanalını açık tuttuğuna dikkat çekti.

ATEŞKESTEN ÖNCE BARIŞ KONFERANSINI TEŞVİK ETMELİYİZ

Radio Anch'io'ya konuşan Bakan Di Maio, bölgede yaşanan krizde temel meselenin 'diplomasi' olduğuna dikkat çekti ve "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Taraflar diplomasiyi reddetse bile biz bu konuyu hızlandırmalıyız" dedi.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ, ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ

Avrupa Birliği'nin de barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini belirten Di Maio "İtalya, Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmanın garantör ülkelerinden biri olacak. Müzakerelerin gidişatını Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile doğrudan yazışmalarımız sayesinde adım adım izliyoruz." ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR DEVAM ETMELİ

Konuşmasında ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlara da değinen Di Maio, "Putin'in savaşa para yatırmasını önlemek için yaptırımlara devam etmeliyiz. Putin'in elinden finansal kaynaklarını almazsak asla müzakere masasına oturmaz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI DÜNYA BASININDA GENİŞ YER ALDI

İşgalin başladığı ilk günden beri Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik mekik dokuyan Türkiye savaşın iki tarafını aynı masada buluşturan tek ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmelerini devam ettirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bakanlar seviyesinde görüşmeler yapıyor.

Türkiye'nin arabuluculuk çabaları dünya basınında geniş yer alırken Antalya'daki bakanlar zirvesinden sonra Ukrayna ve Rusya liderlerinin bir araya geleceği toplantının da Türkiye'de yapılabileceği konuşuluyor.