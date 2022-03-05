GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİsveç ve Finlandiya'dan flaş NATO kararı! Daha da artacak
HaberlerDünya Haberleri İsveç ve Finlandiya'dan flaş NATO kararı! Daha da artacak
ABONE OL

İsveç ve Finlandiya'dan flaş NATO kararı! Daha da artacak

İsveç ve Finlandiya’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırıları nedeniyle NATO ile güvenlik iş birliğini daha da güçlendirecekleri bildirildi.

05.03.2022 - 20:57 | | İHA
İsveç ve Finlandiya'dan flaş NATO kararı! Daha da artacak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Brüksel’in Helsinki kentinde düzenledikleri basın toplasında önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya Başbakanı Marin, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat, Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor. Değişen bu düzende İsveç ve Finlandiya iş birliklerini artıracak. Rusya’nın saldırılarının ardından her iki ülkede de NATO’ya yönelik tutumun hızla değiştiği görülüyor. Şu anda yapılan anketler sonucunda, NATO’ya katılma konusunda çoğunluk olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, “Bu olay güvenlik durumunu dramatik bir şekilde değişti. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz. Geçen hafta diğer İsveç partilerinden parti liderleriyle birkaç kez görüştüm ve konuyu tartışıyoruz” dedi.,

    GÜNCEL HABERLER

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 5 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 5 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Sıradaki Haber
    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    Sıradaki Haber
    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

    Sıradaki Haber
    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Sıradaki Haber