GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu
HaberlerDünya Haberleri İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı.

24.02.2022 - 14:12 | | TAHRAN (İHA)
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından Ukrayna krizine ilişkin paylaşım yaptı. Ukrayna krizinden NATO'yu sorumlu tutan Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı. NATO'nun kışkırtıcı politikalarına karşın savaşın bir çözüm yolu olmadığını belirten Abdullahiyan, taraflara kısa zaman içerisinde ateşkes çağrısı yaptı. Abdullahiyan, "Savaşa başvurmayı bir çözüm yolu olarak görmüyoruz. En kısa sürede ateşkes sağlanarak diplomatik ve siyasi çözüm yolu aranmalıdır" ifadesi kullandı.

Ayrıca İran'ın Kiev Büyükelçisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abdullahiyan, Ukrayna'da bulunan İranlıların tahliyesi ve büyükelçilik hizmeti sunulması için gerekenin yapılması talimatını verdi.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber