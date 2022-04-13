iPhone, Apple'a büyük şok! Çin'deki fabrika üretimi durdurdu

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Pegatron, Çin'deki iki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Açıklama, yetkililerin geçtiğimiz Salı günü Şanghay'daki Koronavirüs önlemlerinin bir kısmının yumuşatıldığını duyurmalarına rağmen yapıldı.

Gevşetilen önlemler sayesinde kentin 25 milyonluk nüfusu haftalardır ilk kez evlerinden çıkabilmiş olacak.

Pandemi'nin ortaya çıktığı 2019'dan bu yana Çin, dönem dönem aralarında Şian ve Vuhan'ın da bulunduğu büyük kentlerde milyonlarca insanı etkileyen sıkı kapatma önlemleri uyguladı.

Şanghay'da, bugüne kadar uygulanan en büyük kapatmanın hayata geçirilmesi, şehrin Çin'in finans ve imalat sektörünün kalbi olması nedeniyle büyük bir etki yaratıyor. Şanghay aynı zamanda dünyanın en büyük limanı.

BAŞKA FABRİKALAR DA KAPANDI

Çok sayıda imalat ve finans şirketinin bulunduğu kent, Mart ayı sonlarında Covid vakalarının ciddi artış göstermesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Petagron, Hisse senetleri piyasasına yaptığı bildirimde Şanghay ile yakındaki Kunşan'daki iki fabrikasında üretimi, yerel yetkililerin Covid-19'un yayılmasını engelleme konusundaki kuralları kapsamında durdurduğunu söyledi.

Şirket "en kısa zamanda üretime yeniden başlamak için" yetkililerle işbirliği içinde hareket edeceğini de bildirdi.

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, önde gelen Apple MacBook imalatçısı Quanta ile iPad imalatçısı Compal Electronics de Çin'deki faaliyetlerini durdurdular.

Pegatron BBC'nin sorularına daha detaylı yanıt vermedi. Apple, Quanta ve Compal da BBC'ye henüz yorum yapmadılar.

TEDARİK ZİNCİRİ YANGINININ ÜZERİNE BENZİN

Wedbush Securities yatırım danışmanlığı şirketinden uzman Dan Ives, kapatmaların üretimi etkileyeceğini düşünüyor.

Ives bu ayın başından şu ana kadar 3 milyon IPhone'un üretiminin etkilendiğini, kapatmaların sürmesi halinde bu etkinin büyüyeceğini söylüyor. (BBC Türkçe)