İlkokul öğretmenini 30 yıl sonra bulup öldürdü! Sebebi herkesi şok etti

Guardian gazetesinin aktardığına göre Gunter Uwents isimli kişi, 1990'larda yedi yaşındayken öğretmeni Maria Verlinden ile yaşadığı iddia edilen deneyimini asla atlatamadığını söyledi.

Kasım 2020'de öğretmeninin yaşadığı Anvers yakınlarındaki Noorderwijk köyündeki evinde onu ziyaret ettiğinde kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Uwents, 59 yaşındaki Verlinden’i 101 yerinden bıçakladı.

Verlinden, evsiz insanlara yardım etme geçmişine sahip dindar biri olarak biliniyordu.

16 AYDIR ÇÖZÜLEMEMİŞTİ

Polisin suçluyu bulmak için yüzlerce DNA örneği almasına rağmen suç 16 aydır çözülememişti. Talihsiz kadının kocası tanıklar için halka açık bir çağrıda bulundu. Cesedin yanındaki yemek masasının üzerinde nakit para bulunan çantasına dokunulmadan bırakılması, soygun olmadığını göstermişti. Ancak savcılığın verdiği bilgiye göre Uwents geçen yıl martta bir arkadaşına suçunu itiraf etti ve arkadaşı bunu polise bildirdi. Uwents Pazar günü tutuklandı. DNA örneği de olay yerinde bulunan örneklerle eşleştirildi.

“HER ZAMAN İÇİNE KAPANIK BİR ÇOCUKTU”

1990'larda Uwents'e ders veren kurbanın kız kardeşi 62 yaşındaki Lut Verlinden, yerel medya kuruluşu olan Het Nieuwsblad'a şunları söyledi: “Hepimizin kafası karıştı. Gunter'in sınıfta birlikte olduğu tüm eski meslektaşlarımla temasa geçtim ama kimse onunla Maria arasında geçen bir olayı hatırlayamıyor.”

“Gunter her zaman sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Onun hakkında söylenecek başka bir şey yoktu. Ailesi de çok iyi insanlardır. Onlar için üzülüyorum çünkü korkarım bir daha Noorderwijk'te kendilerini göstermeye cesaret edemeyecekler."

“ELİMİ KALDIRDIĞIMDA, CEVAP VERMESİ İÇİN HER ZAMAN BAŞKASINI İŞARET ETTİ”

Yerel basına göre, Uwents dedektiflere çocukken sınıf arkadaşları tarafından "zorbalığa, aşağılanmış ve küçük düşürüldüğünü" ve öğretmeninin onu görmezden geldiğini söyledi. İddiaya göre Unwents polise, "Elimi kaldırdığımda, cevap vermesi için her zaman başkasını işaret etti ve bu beni çok mutsuz etti." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Uwents, kurbanının evine sadece “iyi bir sohbet için” gittiğini, ancak kurbanın kendisine güldüğünü ve onu “aptal” olarak gördüğünü iddia etti. Ayrıca eve bıçak getirmediğini iddia etti. Polis cinayet silahını henüz bulamadı. Uwents Salı günü hakim karşısına çıktı ve cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.