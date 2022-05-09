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Haiti neresi? Haiti nerede? Haiti'deki Türkler neden kaçırıldı?

Haiti'de silahlı bir grubun 8'i Türk 17 kişiyi kaçırdığı açıklandı. Türkiye konsolosluğu haberi doğruladı. Bu haberin ardından pek çok kişi Haiti’nin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Haiti neresi? Haiti nerede? İşte Haiti haritası ve Haiti hakkında merak edilenler!

09.05.2022 - 19:15 |
Haiti neresi? Haiti nerede? Haiti'deki Türkler neden kaçırıldı?

Haiti ve Dominik medyasında yer alan haberlere göre silahlı bir grup Haiti'nin başkenti Port au Prince’in dışındaki bir turist otobüsünü hedef aldı. Silahlı bir grubun 8'i Türk 17 kişiyi kaçırdığı açıklandı. Bu haberin ardından Haiti merak eidliyor. Peki, Haiti neresi? Haiti nerede? İşte Haiti haritası ve Haiti hakkında merak edilenler!

HAİTİ NERESİ? HAİTİ NEREDE?

Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Başkenti Port-au-Prince'tir. Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir ve yönetiminde bir anarşi durumu hâlen devam etmektedir.

Haiti'deki en büyük etnik grup, yüzde 95 ile Afrika kökenlilerden oluşuyor. Diğer etnik gruplar arasında melez ve Avrupa asıllılar yer alıyor. 27 bin 750 kilometrekare yüzölçümüne sahip eski Fransız sömürgesi ada ülkesi Haiti'de Fransızca ve yerli dili Creole konuşuluyor. Ülkede yaygın olan, kökleri Afrika'ya dayanan Vudu inancının yerini 18. yüzyıldan sonra Hristiyanlık aldı.

HAİTİ HARİTASI

Haiti neresi Haiti nerede Haitideki Türkler neden kaçırıldı

HAİTİ'DEKİ TÜRKLER NEDEN KAÇIRILDI?

Dominik basınında yer alan haberlerde kaçırılan Türk vatandaşlarının Haiti’ye komşu Dominik Cumhuriyeti'nden geçtiği ifade edildi.

Kaçırılanlar Türklerin yaşları 20 ila 26 arasında değişen beş erkek, üç kadın olduğu öğrenildi.

Konsolos Hugues Josue haberi doğrulurken Türklerin Dominik Cumhuriyeti'nden başkent Port-au-Prince'e giderken rehin alındığını açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren grup '400 Mawozo' isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor. Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.

Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı!
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