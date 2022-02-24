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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya’ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya saldırı gerçekleştiren Rusya’ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

24.02.2022 - 16:47 | | PARİS (İHA)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya’ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarıyla ilgili topladığı Savunma Konseyi’nin ardından ulusa seslendi. Macron yaptığı konuşmada, “Bu savaş eylemine soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde zayıf olmadan karşılık vereceğiz. Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, askeri olduğu kadar ekonomik olarak da saldırganlık seviyesiyle orantılı olacaktır. Ukrayna'yı tereddütsüz destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yaptırımların ve savaşın sonucu olacağını kaydeden Macron, “Bu geceki olaylar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kıtanın jeopolitiğinin yanı sıra yaşamlarımız üzerinde derin ve kalıcı sonuçları olacak. Ama cevaplarını birlikte vereceğiz” dedi.

“Fransa, Ukrayna’nın yanında”
Uluslararası ortak kararların alınacağını belirten Macron, “Bu öğleden sonra G7'de, bu akşam Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde ve önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak NATO zirvesinde kararlar alacağız. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karşı hesap vermesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. Macron, "Başkan Putin, verdiği sözü bozarak, savaşı seçerek Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'da barışa yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi" diye konuştu.

Fransa’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Macron, "Bu sınavda Fransa, Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Ukrayna cumhurbaşkanının cesaretini ve kararlılığını selamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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