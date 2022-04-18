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Filipinler'de yük gemisinde yangın: 1 ölü

Filipinler'in Talisay kenti açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

18.04.2022 - 16:48 |
Filipinler'de yük gemisinde yangın: 1 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'dan yola çıkarak Talisay şehri açıklarına ulaşan bir kargo gemisinden Pazar sabahı yardım sinyali gönderildi.

Çıkan yangına beş gemi müdahale etti, mürettebattan 16 kişi kurtarıldı. TRT Haber'e göre 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 3 personelin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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