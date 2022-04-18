Filipinler'de yük gemisinde yangın: 1 ölü
Filipinler'in Talisay kenti açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
18.04.2022 - 16:48 |
Filipinler'in başkenti Manila'dan yola çıkarak Talisay şehri açıklarına ulaşan bir kargo gemisinden Pazar sabahı yardım sinyali gönderildi.
Çıkan yangına beş gemi müdahale etti, mürettebattan 16 kişi kurtarıldı. TRT Haber'e göre 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 3 personelin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.