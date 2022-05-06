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Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

Estonya merkez bankası Eesti Pank, dün, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacağını duyurdu. Harkiv’den Estonya’ya sığınan bir sanat öğrencisinin tasarladığı 2 Euro madeni paranın üstünde ‘Slava Ukraini’ (Ukrayna’ya Şeref) yazacağı vurgulandı.

06.05.2022 - 13:14 |
Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

Eesti Pank yaptığı açıklamada “Estonya, Ukrayna ve Özgürlüğe adanmış 2 Euro madeni para basmayı planlıyor” denildi. Paranın tasarımının, Estonya Sanat Akademisi’nde okuyan ve Harkiv’den mülteci olarak gelen Daria Titova adlı Ukraynalı öğrenciye ait olduğu belirtildi. Açıklamada, Daria’nın para üzerine resmettiği kızın ‘hassasiyet duygusunu’ temsil ettiği ve elindeki kuşu (özgürlüğü) koruduğu ifade edildi. Tasarımda ayrıca Ukrayna’nın milli sembollerinden buğday başağı da bulunacağı belirtildi.

İLK KEZ YABANCI DİLDE PARA BASILACAK

Banka açıklamasında paranın bu yıl sonunda dolaşıma gireceği ve yazın satışa çıkacak paradan Ukrayna Merkez Bankasına gelir sağlanacağı ifade edildi. Estonya Merkez Bankası, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve direnişini simgelemek için madeni paranın üzerindeki ‘Slava Ukraini’ metnini kullanmaya karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bankanın ilk defa yabancı bir dilde para basacağı belirtildi. 2 milyon adet basılması planlanan paranın, Avrupa Birliği komisyonu ve AB üye ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

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