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Ülkeyi karıştıran görüntü! İhbar yağdı, büyük panik...

Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda silahlı görevli sevk edildi. Çalılıkların altındaki o görüntünün sebebi ise çok başka çıktı.

06.05.2022 - 11:33 | | DHA
Ülkeyi karıştıran görüntü! İhbar yağdı, büyük panik...

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

'HIZLI OLDUKLARI İÇİN HALKI TEBRİK EDERİZ'

KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı. Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.

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