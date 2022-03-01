Elon Muskâ€™Ä±n uydu internet terminalleri Ukraynaâ€™ya ulaÅŸtÄ±

Ukrayna BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m BakanÄ± Mykhailo Fedorov, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetine eriÅŸmek iÃ§in kullanÄ±labilecek bir dizi ek terminalin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. SpaceXâ€™ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ukraynaâ€™da yaÅŸanan savaÅŸtan dolayÄ± internette Ã¶nemli kesintiler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Elon Muskâ€™Ä±n vaadini yerine getirdiÄŸini duyurdu.

UKRAYNAâ€™NIN Ä°NTERNET HIZI YÃœKSELDÄ°

SpaceX aÃ§Ä±klamasÄ±nda Ukraynaâ€™daki internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n 136.76 Mbps indirme ve 23.93 Mbps yÃ¼kleme hÄ±zlarÄ±yla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SpaceX aÃ§Ä±klamasÄ±nda astrofizikÃ§i ve uydu takipÃ§isi Jonathan McDowellâ€™Ä±n sÃ¶zlerine yer vererek bu hÄ±zdaki eriÅŸimle Starlink uydularÄ±nÄ±n yerel altyapÄ±dan baÄŸÄ±msÄ±z internet saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HEDEFÄ° YÃ–RÃœNGEDE 30 BÄ°N UYDU

SpaceX'in Starlink'i, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda altyapÄ±dan yoksun olabilecek uzak bÃ¶lgelere yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± geniÅŸ bant internet eriÅŸimi saÄŸlamak iÃ§in tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor. Hali hazÄ±rda DÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesinde 2 binden fazla iÅŸlevsel Starlink uydusu var ve SpaceX'in 12 bine kadar uzay aracÄ±nÄ± fÄ±rlatma izni var, ancak ÅŸirket 30 bin uydu fÄ±rlatmak iÃ§in baÅŸvurdu.