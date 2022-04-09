DÃ¼nya tarihi bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedi 100 yÄ±llÄ±k kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ini aÃ§an uzmanlar ÅŸok oldu...

Ä°ngiltere'de geÃ§tiÄŸimiz ay Cornwall'daki Newlyn LimanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki sahil kÄ±yÄ±sÄ±na 3 metre 96 santimetre uzunluÄŸunda Ã¶lÃ¼ kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± vurdu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekipler, garip olarak niteledikleri hayvanÄ±n cansÄ±z bedenini, otopsi iÃ§in aldÄ±.

Â

1 AYDIR ÃœZERÄ°NDE Ã‡ALIÅžIYORLARDI

YaklaÅŸÄ±k 1 aydan bu yana kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde araÅŸtÄ±rma yapan bilim insanlarÄ±, bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratacak sonuÃ§larÄ± kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±. Uzmanlar tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n menenjit nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve vÃ¼cudunda enfeksiyon olduÄŸu belirlendi.





100 YAÅžINDA AMA HALA Ã‡OCUK

Bilim insanlarÄ±nÄ± asÄ±l ÅŸaÅŸÄ±rtan ise kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸÄ±yla ilgili detaylar oldu. Uzmanlar, kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±nda raÄŸmen hala Ã§ocuk olduÄŸunu ortaya koydu. Uzmanlar bu konuyla ilgili "DÃ¼nya tarihi bÃ¶yle bir ÅŸey gÃ¶rmedi" ifadelerini kullandÄ±. AyrÄ±ca balÄ±ÄŸÄ±n, uzun sÃ¼re bir yerde mahsur kalmasÄ± nedeniyle vÃ¼cudunda yarÄ±klar oluÅŸtuÄŸu tespit edildi.

Â