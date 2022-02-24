Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından harekat başladı. Kremlin'den yapılan ilk açıklamada, "işgal" sözcüğünün kabul edilemeyeceği ve bunun söz konusu olmadığı vurgulandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi. Peki, Demir Perde ne demek? Demir Perde ülkeleri hangileridir? Demir Perde ne anlama geliyor? Demir Perde kelimesini ilk kim kullandı? İşte detaylar…

DEMİR PERDE NE DEMEK?

Demir Perde, II. Dünya Savaşı'nın sonu olan 1945 yılından Soğuk Savaş'ın sonu olan 1991 yılına kadar Avrupa'yı iki ayrı bölüme bölen ideolojik çatışma alanlarını ve fiziksel sınırları tanımlar. Doğu Bloğu, Sovyet Bloğu ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupa’daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış olan bir terimdir.

DEMİR PERDE KELİMESİNİ İLK KİM KULLANDI?

Siyasi literatürde önemli bir yer tutan Demir Perde kavramını ilk olarak 1946'da Churchill kullanmıştı. Dünya siyaset tarihinde önemli bir yer tutan Demir Perde tanımı ilk olarak İngiliz Devlet adamı Winston Leonard Spencer-Churchill tarafından 5 Mart 1946 tarihinde Fulton'da bir konferansta dile getirilmişti.

DEMİR PERDE ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Terim, Sovyetler Birliği'nin kendisini ve uydusu olarak tanımlanan devletleri, batı ülkeleri ve Sovyet kontrolünde olmayan ülkelerle açık temasını engellemek için çabalarını sembolize ediyor. Demir Perde'nin doğu tarafında Sovyetler Birliği'ne bağlı ya da etkilenmiş ülkeler yer alıyordu.

1947’de, başta Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Doğu Almanya olmak üzere komünist rejim altına giren birçok ülke Moskova’dan yönetilen bir blok haline gelmişti. Doğu Bloğu, 1989 yılında Sovyet rejiminin Doğu Avrupa’da çökmesi ile birlikte son bulmuştur.

1) Polonya

2) Macaristan

3) Doğu Almanya

4) Çekoslovakya

5) Bulgaristan

6) Romanya