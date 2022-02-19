Charlie Chaplin'in gerçek yüzü! 2000'den fazla kadınla ilişki ve cinsel istismar suçu...

Charlie Chaplin'in "Şarlo" karakteri sessiz sinemanın ve komedinin unutulmaz yüzüydü. Dünyaca ünlü Charlie Chaplin'i anlatan belgeselde çocukları, "Babamızın gerçek yüzü dünyanın bildiği gibi değil" dedi.

2000'den fazla kadınla ilişki yaşadığı iddia edilen dünyanın ilk "süper star" komedyeninin gizli hikâyesinin anlatıldığı belgeselde Chaplin'in 4'üncü ve son eşi Oona O'Neill'dan olan çocukları da yer aldı. Aktörün ölümüne kadar evli olduğu O'Neill ile 8 çocuğu vardı. Çiftin çocuklarından Michael, Geraldine ve Jane Chaplin, babalarının onlar için her zaman "ulaşılmaz" olduğunu söyledi.

'Korkuyordum'

Michael Chaplin, "Babamdan korkuyordum. O kadar güçlüydü ki, onunla tartışamazdınız çünkü o her şeyi bilirdi ve yanılmış olamazdı" ifadesini kullandı. Geraldine, "Babam gerçek hayatta, sinemadaki Charlie Chaplin değildi. Aynı kişi olduklarını biliyordum ama seyircisi olduğu zamanlar dışında hiçbir şekilde birbirlerine benzemiyorlardı" dedi. Babasıyla zor bir ilişkisi olduğunu belirten Jane Chaplin ise "Babam ulaşılmazdı. Annem bize 'Babanız çalışıyor, onu rahatsız etmeyin, ilhamını kaybedecek' derdi. Dünyamız babamızın konforunun etrafında dönüyordu" diye konuştu.

Cinsel istismar suçlaması

Belgeselde Charlie Chaplin’in eski eşleri Mildred Harris, Lita Gray ve Paulette Goddard ile reşit olmadan önce cinsel ilişki yaşadığı, o dönem bile bunun “cinsel istismar suçu olduğu” belirtildi. Ayrıca mahkeme belgelerine göre, Harris ve Gray’in Chaplin’den zihinsel zulüm uygulaması ve oyuncunun kendilerini cinsel ilişkiye zorlaması gibi nedenlerle boşandıkları aktarıldı. Chaplin’in 1936’dan 1942’ye kadar evli kaldığı 3’üncü eşi Goddard’ın ise oyuncuyla anlaşma imzaladığı için birliktelikleri hakkında sessiz kaldığı ifade edildi (Milliyet)