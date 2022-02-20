Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Dünya büyük bir krize mi doğru gidiyor. Cepheler netleşti mi? O cephelerden biri Bosna hersek mi? Gerilim sadece Ukrayna'da değil Balkanlar'da da var. Peki, Bosna Hersek nasıl bir gerilim noktası?

Bünyamin Aygün'ün açıklamaları şöyle; Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere ayrılıkçı Sırplar silahlanmış. Orada çok ciddi bir tehdit Ukrayna'ya bakabiliriz. Asıl tehdit Avrupa'nın göbeğinde.