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DünyaBosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı
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Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Dünya Ukrayna krizini konuşuyor, ama bu aslında süper güçlerin bölgesel mücadelesine dönüşmüş durumda. Bu cephelerden biri Bosna Hersek olabilir. Uzman Gazeteci Bünyamin Aygün konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20.02.2022 - 19:32 |
Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Dünya büyük bir krize mi doğru gidiyor. Cepheler netleşti mi? O cephelerden biri Bosna hersek mi? Gerilim sadece Ukrayna'da değil Balkanlar'da da var. Peki, Bosna Hersek nasıl bir gerilim noktası?

Bünyamin Aygün'ün açıklamaları şöyle; Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere ayrılıkçı Sırplar silahlanmış. Orada çok ciddi bir tehdit Ukrayna'ya bakabiliriz. Asıl tehdit Avrupa'nın göbeğinde.

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